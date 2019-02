Zeiler Frauenunion bestätigt ihre Führungsmannschaft

Christiane Reuther Beim Führungsteam der Frauenunion (FU) Zeil gibt es keine Veränderung. Die Mitglieder sprachen am Wochenende bei der Jahresversammlung mit Neuwahl im Hotel Kolb in Zeil der bisherigen Vorsitzenden Brigitte Pakosch und ihrer Stellvertreterin Irene Kernwein ihr volles Vertrauen aus.

Zur Schriftführerin wurde mit Selina Schorr das jüngste Mitglied gewählt. Als deren Stellvertreterin stellt sich Helene Kunzmann zur Verfügung. Schatzmeisterin bleibt Mandy Will. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen wie bisher Margot Fößel und Elisabeth Schmidt. Als Beisitzer wurden in die erweiterte Vorstandschaft Sabrina Hetterich, Irene Schmidt, Christiane Will, Marianne Wittig und Roswitha Wohlleber gewählt. Als Delegierte auf Kreisebene wurden Brigitte Pakosch, Irene Kernwein, Mandy Will, Selina Schorr, Sabrina Hetterich, Irene Schmidt und Christiane Will berufen. Ihre Vertretung übernehmen Helene Kunzmann, Roswitha Wohlleber, Marianne Wittig und Heidi Schubert.

Bei der Versammlung ehrte die Vorsitzende unter Assistenz der beiden FU-Kreisvorsitzenden Helga Schumacher und Ute Ulbrich vier verdiente Mitglieder, denen sie mit einem Blumenpräsent und einer Urkunde dankte. Dies sind Edeltraud Fenzel, Elisabeth Mantel und Erika Schellenberger, die seit 40 Jahren dem Verein die Treue halten. Marianne Wittig wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft gewürdigt.

Zeils Zweiter Bürgermeister Dieter Köpf, der den Vorsitz bei der Wahl übernommen hatte, dankte mit einem Zitat von Norbert Lammert den Mitgliedern der Frauenunion: "Die Demokratie steht und fällt mit dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger."

Eingangs ließ die Vorsitzende das Vereinsjahr Revue passieren. Pakosch erinnerte nach einem Totengedenken an diverse Veranstaltungen, an denen die Mitglieder der Frauenunion in den letzten beiden Jahren teilgenommen hatten. Neben der Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Sitzungen und Versammlungen kam der gesellige Aspekt nicht zu kurz. Schatzmeisterin Mandy Will konnte in ihrem Rechenschaftsbericht geordnete Zahlen vorweisen.

Abschließend gab Brigitte Pakosch einen Ausblick auf geplante Aktivitäten für das laufende Jahr. Darunter ist der Besuch des Politischen Aschermittwochs der CSU am 6. März im Hotel Goger in Sand. Für den Besuch der Kunsthalle in Schweinfurt am 20. März und für die Fahrt nach Feuchtwangen am 20. Juli zu den Kreuzgangspielen, bei denen das Stück "Geyerwally" zur Aufführung kommt, werden Anmeldungen gerne entgegengenommen. Des Weiteren ist geplant, die Mittagsbetreuung der Schule in Zeil und die Physiotherapeutin Brigitte Wirsing zu besuchen. Diverse gesellige Zusammenkünfte runden die Aktivitäten im Vereinsjahr der Frauenunion in Zeil ab.