Für den Freitag, 27. September, lädt der katholische Frauenbund Zeil zu einer Herbstwanderung nach Krum mit dortiger Einkehr ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Steinernen Brückchen und um 17.05 Uhr beim Restaurant Warmuth.

Anmeldungen nimmt Birgit Herrnleben unter der Rufnummer 850372 entgegen. Die Ewige Anbetung der Frauengruppen findet am Samstag, 28. September, um 16 Uhr in der Kirche in Ziegelanger statt, wie der Frauenbund weiter mitteilt. red