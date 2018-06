Zeiler Amateurfunker sagen der ganzen Welt Bescheid, dass Jubiläum ist

Mifunken: Aber gerne doch!





Morsetelegrafie erlernen



Schon zu Jahresbeginn haben die Funkamateure aus Zeil und dem Landkreis Haßberge auf das große Jubiläum der Stadt Zeil aufmerksam gemacht, denn sie sind mit der Sonderstation "DF1000ZEIL" auf Sendung gegangen. Auch am kommenden Festwochenende in Zeil - am 23. und 24. Juni - feiert der Ortsverband Haßberge des Amateur-Radio-Clubs nun mit.Mit ihren leistungsstarken Funkgeräten rufen die Haßberg-Funkamateure mit "CQ von Delta Foxtrott, One Zero Zero Zero Zulu Echo India Lima" in die ganze Welt und warten gespannt, wer und woher sich jemand auf ihren Ruf meldet. Das "CQ" am Anfang bedeutet "allgemeiner Anruf" im Funkjargon. "DF1000ZEIL" ist das für diesen besonderen Anlass zugeteilte Rufzeichen und steht für "Deutschland - Franken - 1000 Jahre Zeil am Main ". Jeder Funkamateur besitzt ein weltweit einmaliges vier- bis sechsstelliges Rufzeichen, also quasi einen Rufnamen, mit dem er sich bei allen Funkkontakten identifizieren muss. Zu besonderen Anlässen genehmigt die für den Amateurfunk in Deutschland zuständige Bundesnetzagentur auch die Verwendung besonderer Rufzeichen. Den Haßberge-Funkamateuren genehmigte die Bundesbehörde anlässlich des Stadtjubiläums 100 Jahre Zeil das ungewöhnlich lange, aber sehr einprägsame Rufzeichen "DF1000ZEIL".In den zahlreichen bisher hergestellten Kontakten informierten die Funkamateure über das Jubiläum und laden auch den einen oder anderen Mitfunker ein, Zeil einen Besuch abzustatten.Der Amateurfunk verbindet weltweit Menschen und Kulturen miteinander, unabhängig von der Rasse, Herkunft oder der politischen Einstellung. Alle Funkamateure eint das Interesse an der Technik und der drahtlosen Kommunikation Zum Festwochenende am 23. und 24. Juni präsentieren sich die Funkamateure des DARC-Ortsverbandes Haßberge der Bevölkerung mit einem Informationsstand in der Speiersgasse bei der alten Weberei. Neben Informationen zum Amateurfunk selbst und einem Einblick in das Vereinsleben des Ortsverbandes Haßberge mit all seinen Aktivitäten gibt es auch live Funkbetrieb vor Ort mit dem Sonderrufzeichen "DF1000ZEIL".Auch ist es möglich, in die geheimnisvolle Welt der Morsetelegrafie einzutauchen. Interessierte können an der Morsestation das Morsen erlernen und erhalten beim fehlerfreien Morsen des eigenen Vornamens ein Morse-Diplom. Die Funkamateure sind an beiden Festtagen vor Ort. Mehr Informationen und Neuigkeiten vom DARC Ortsverband Haßberge gibt es im Internet unter www.bravo37.de