Zeil wieder vor großen Vorhaben

Trotz der kalten Witterung war das Interesse der Bevölkerung am Neujahrsempfang auf dem Marktplatz sehr groß. Auch die Pfarrkirche war zuvor beim ökumenischen Jahresanfangsgottesdienst fast bis auf den letzten Platz gefüllt.

Die gelebte Ökumene bewiesen einmal mehr beide Konfessionen, indem der evangelische Pfarrer Hans-Christian Neiber und sein katholischer Kollege, Pastoralreferent Norbert Zimmermann, gemeinsam den Gottesdienst gestalteten. In seiner Predigt rief Neiber dazu auf, genau hinzuschauen und sich ehrlich den anstehenden Debatten zu stellen. Gerechtigkeit zwischen den Generationen in Bezug auf Rente und Klima oder zwischen den Völkern dieser Erde in Hinblick auf die Migration seien wichtige Themen, so Neiber. Aber auch in den Kirchen stehe diese Debatte an, wenn es um personelle und finanzielle Ressourcen in der Zukunft gehe, so der Pfarrer.

Das Schlusswort hielt wie in jedem Jahr Bürgermeister Thomas Stadelmann, der ein Resümeé des vergangenen Jahres zog. Neben dem Beginn der Erschließung des Baugebiets Mittelsetz II habe man viele Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Gehwege, Straßen und des Kanals durchgeführt. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in Teilgebieten wurde Stadelmann zufolge mit 25 Prozent Bundesmitteln gefördert und spart zukünftig 80 Prozent Strom.

Weiterhin wurde der Abbau der Schulden fortgesetzt, deren Stand nun noch rund 5,5 Millionen Euro beträgt. Damit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung erstmals seit 2005 unter 1000 Euro je Einwohner. Andererseits mussten mit der Schließung des Hallenbades und des Fotomuseums auch Dinge umgesetzt werden, die für den Stadtrat nicht leicht zu entscheiden waren, machte der Bürgermeister deutlich.

Die Vorhaben in 2020

Für die kommenden Jahre stehen weiterhin große Projekte an. Ein Schwerpunkt wird der Beginn der Sanierung des Caritashauses zur Schaffung von vier neuen Krippengruppen sein. In diesem Zusammenhang wird auch in der Caritas-Kindertagesstätte ein Speisesaal angebaut. Größere Einschränkungen wird es durch die Sanierung der Sander Straße geben, erklärte Stadelmann. Im Zuge der Straßensanierung durch den Kreis werden Kanal, Wasser- und Stromleitungen und der Gehweg erneuert. Die Maßnahme wird im März/April beginnen und sich über zwei Bauabschnitte bis ins Jahr 2021 ziehen. Der genaue Zeitplan wird in Kürze vorliegen und dann entsprechend kommuniziert, sagte der Bürgermeister.

In Bezug auf die Bürgermeisterwahl sagte Stadelmann, dass Demokratie von Kandidaten lebe: "Ich flehe zwar nicht nach einem Gegenkandidaten, aber ich finde es schade, dass sich kein anderer Bewerber bereiterklärt hat, zu kandidieren."

In der Kirche und auch später auf dem Marktplatz erfreuten die Neujahrsbläser die Gäste. Die gemischte Bläsergruppe, bestehend aus Musikern der Stadtkapelle Zeil, der Heimatkapelle Ziegelanger, der Dorfmusikanten aus Krum sowie der Abt-Degen-Bläser und des evangelischen Posaunenchors, spielte besinnliche wie auch fröhliche Lieder. Viele Helfer der katholischen und evangelischen Pfarrgemeinde sorgten für das leibliche Wohl.