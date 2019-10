Zeil wieder mit Ausfall

Wieder ist es ein Totalausfall gewesen, der den Zweitligakeglern des SKK Gut Holz Zeil den Weg zu etwas Zählbarem auf fremder Anlage versperrte. Beim SKC Victoria Bamberg II verloren die Zeiler mit 2:6 Mannschaftspunkten (MP), 9:15 Satzpunkten (SP) und 3536:3609 Holz.

Scheinbar war die Angst vor einer Niederlage bei den Hausherren groß, denn in ihrer zweiten Mannschaft setzten sie den derzeitigen Ausnahmekegler des Bundesligateams, Christian Wilke (aktueller Schnitt 668 Kegel), ein. Beim Spiel über sechs Bahnen im Bamberger Sportpark begann Patrick Löhr, der im Duell mit Christian Wilke wie erwartet auf verlorenem Posten stand, mit 129 Kegeln eher mittelprächtig, konnte die Durchgänge 2 (149), 3 (142) und 4 (149) allerdings solide gestalten, womit er auf 569 Kegel kam. Wilke legte die Tagesbestleistung von 659 Kegeln auf die Platte, womit er sich mit 4:0 Sätzen durchsetzte. Deutlich positiver aus Zeiler Sicht verlief das Duell zwischen Marco Endres und Michael Seuß. Endres zauberte 647 Kegel auf die Bamberger Kegelanlage. Er verpasste nur mit einem etwas schwächeren vierten Satz (141) ein noch höheres Ergebnis. Seuß hatte trotz guter 596 Kegel das Nachsehen.

Was zwischen Marcus Werner und Sebastian Rüger ablief, wird sich der Zeiler nicht erklären können. Rüger im Bamberger Trikot zeigte mit 557 Kegeln eine dürftige Vorstellung, doch Werner kam nach Durchgängen von 136, 132, 124 und 125 nicht über enttäuschende 517 Kegel hinaus.

Olaf Pfaller, Holger Jahn und Bastian Hopp gingen somit mit einem 1:2 und einem gehörigen Rückstand von 79 Kegeln in ihr Spiel gegen Thomas Müller, Markus Habermeyer und Reinhold Trautner. Nachdem die Zeiler mit 166 (Pfaller), 158 (Jahn) und 146 (Hopp) gut aus den Startlöchern kamen und gegen Müller (159), Habermeyer (140) und Trautner (151) einige Zähler gutmachen konnten, kam im Zeiler Lager Hoffnung auf. Pfaller hielt das Niveau des ersten Satzes, ließ 168, 165 und 154 Kegel folgen und erspielte sich mit 653 Kegeln eine neue persönliche Bestleistung. Dies genügte gegen Müller (611 Kegel) zu einem 4:0-Satzgewinn.

Spannender verlief das Duell zwischen den Vereinsvorsitzenden Habermeyer und Jahn. Die Attacke von Jahn in Satz 4 (171 Kegel) kam zu spät und er musste sich nach 2:2 Sätzen hauchdünn mit 599:602 Kegeln geschlagen geben. Nachdem Hopp Satz 1 noch mit 146:151 Kegeln verloren hatte, sicherte er sich mit 132:120 Kegeln den zweiten Satz. Doch ein kluger Wechsel der Bamberger, als Seidelmann für den verunsicherten Trautner kam, brachte die Entscheidung. Seidelmann erzielte 151 und 162 Kegel, schüttelte Hopp (127, 146) ab und gewann Punkt Nr. 4 für Bamberg.

Das für eine Zweitligapartie hochklassige Gesamtergebnis von 3609:3536 Kegeln sprach ebenfalls für die Victoria. Am Samstag gastiert Zeil beim Ligakonkurrenten SKV Old School Kaiserslautern in der zweiten Runde des DKBC-Pokals. gö SKC Victoria Bamberg II - SKK Gut Holz Zeil 6:2

(15:9 Satzpunkte, 3609:3536 Kegel) Wilke - Löhr 4:0 (659:569) Seuß - Endres 2:2 (596:647) Rüger - Werner 4:0 (557:517) Müller - Pfaller 0:4 (611:653) Habermeyer - Jahn 2:2 (602:599) Trautner/Seidelmann - Hopp 1:3 (584:551)