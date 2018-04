Zeil verliert beim Spitzenreiter Zell - Pfarrweisach II geht auswärts unter

Zell setzte sich in der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 5 klar mit 7:2 in Roßstadt durch, und auch Stettfeld feierte einen 1:0-Sieg in Kirchlauter. Lußberg kam zu einem 1:0-Erfolg in Wonfurt, Fürnbach unterlag den Limbachern. Augsfeld setzte sich klar mit 5:1 in Zeil durch, und Koppenwind unterlag Untersteinbach mit 0:4.



A-Klasse Schweinfurt 3

SG Stadtlauringen II -

TV Haßfurt II 4:1

Tore für Stadtlauringen: 1:0 Faulhaber (17.), 2:1 Hartmann (46.), 3:1 Raab (75.), 4:1 Keller (81.), Tor für Haßfurt: 1:1 Weniger (23.), Gelb-Rote Karte: Reitz (81. H.)

SC Hesselbach II -

TSV Knetzgau II 1:2

Tor für Hesselbach: 1:1 Müller (34.), Tore für Knetzgau: 0:1, 1:2 Römmelt (25., 72. Elfmeter)

SG Steinbach II -

FT Schweinfurt III 4:0

Tore: 1:0 Kolb (3.), 2:0, 4:0 Rippstein (67., 86.), 3:0 Fritz (77.)



A-Klasse Schweinfurt 5

SG Fürnbach -

TSV Limbach 1:2

Tor für Fürnbach: 1:1 Hoppert (23.), Tore für Limbach: 0:1 Kredel (20.), 1:2 Albert (73.)



FC Zeil - FC Augsfeld 1:5

Tor für Zeil: 1:0 Utz (5., Eigentor), Tore für Augsfeld: 1:1, 1:4, 1:5 Hußlein (40., 68., 78.), 1:2 Klein (43., Eigentor), 1:3 Ankenbrand (47.); Gelb-Rote Karte: Raum (80. Z.)



SC Koppenwind -

SpVgg Untersteinbach 0:4

Tore: 0:1, 0:2 Behringer (3., Elfmeter, 54.), 0:3, 0:4 Marschall (61., 75.)



SpVgg Roßstadt - TSV Zell 2:7

Tore für Roßstadt: 1:0 Baumgartl (10.), 2:0 Bauerschmitt (28.), Tore für Zell: 2:1 Thiess (37.), 2:2, 2:7 Herold (45., 94.), 2:3 Herzing (54.), 2:4, 2:6 Gonnert (59., 80.), 2:5 Häfner (72.)

VfR Kirchlauter -

SC Stettfeld 0:1

Tor: 0:1 Spath (88.)

TSV Wonfurt - SC Lußberg 0:1

Tor: 0:1 Bergmüller (90.)



A-Klasse Schweinfurt 6

SG Oberhohenried -

Fort. Schweinfurt 3:2

Tore für Oberhohenried: 1:2, 2:2 Zösch (33., 42.), 3:2 Geuß (51.), Tore für Schweinfurt: 0:1, 0:2 Pracht (6., 15.); Gelb-Rote Karte: Pracht (82. S.)

SV Friesenhausen -

RSV Buch 2:1

Tore für Friesenhausen: 1:1 Grünewald (37.), 2:1 Schlund (59.), Tor für Buch: 0:1 Bohnengel (30.)

1900 Schweinfurt -

SG Pfaffendorf 2:9

Tore für Schweinfurt: 1:6 Huttner (61. Eigentor), 2:8 Bayat (80.), Tore für Pfaffendorf: 0:1, 0:2 Alkadro (16., 29.), 0:3, 0:6, 1:7, 2:9 Klebrig (42., 61., 65., 89.), 0:4 Chmura (55.), 0:5 Schüll (58.), 1:8 Huttner (74.)



B-Klasse Schweinfurt 3

FC Knetzgau -

VfR Hermannsberg II 5:1

Tore für Knetzgau: 1:0, 3:1, 5:1 Bakkers (21., 40., 75.), 2:0 Bauer (27.), 4:1 Bergmann (58.), Tor für Hermannsberg: 2:1 Derra (31.)

FC Ziegelanger -

RSV Unterschleichach II 2:1

Tore: unbekannt



B-Klasse Schweinfurt 4

FC Dingolshausen II -

TV Obertheres 4:3

Tore für Dingolshausen: 1:0, 2:2, 3:3 Billing (7., 41., 61.), 4:3 Schwab (70.), Tore für Obertheres: 1:1 Mantel (9.), 1:2 Barth (14.), 2:3 Kulschin (43.)



A-Klasse Coburg 3

TSV Obersiemau -

SV Heubach 2:1

Tore: 0:1 Eduardo (31.), 1:1 Eller (51.), 2:1 Eller (79.)

FC Frickendorf -

SVM Untermerzbach 4:2

Tore für Frickendorf: Neder (2), Haß, Lang; Tore für Untermerzbach: Grell (2)



A-Klasse Coburg 4

SV Großgarnstadt II -

TSV Pfarrweisach II 5:0

Tore: 1:0 Carl (5.), 2:0 Klug (45.), 3:0 Faber (62.), 4:0 Wittmann (63.), 5:0 Hopf (78.).

TSVfB Krecktal II -

SV Heilgersdorf II 2:1

Tore: 0:1 Meißner (17.), 1:1 Hopf (54.), 2:1 Wöhner (67., Eigentor)



A-Klasse Bamberg 3

SG Reckendorf/Gerach -

FC Wacker Bamberg II 3:2

Tore für Reckendorf: Hofmann (2), Hegenwald; Tore für Bamberg: Scalia, Haase

FC Bischberg -

VfL Mürsbach 3:4

Tore für Mürsbach: Häfner (2), C. Lurtz, M. Lurtz