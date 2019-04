Zeil und Sand feiern die Osternacht zusammen

Die Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu"teilt mit, dass die Pfarrei St.Michael Zeil und die Pfarrei St. Nikolaus Sand die Osternacht gemeinsam feiern. So findet die Feier der Auferstehung mit ökumenischer Lichtfeier am Ostersonntag, 21. April, ab 5 Uhr an der Altach (hinter der Brauerei Göller) statt. Anschließend feiern die katholischen Christen beider Pfarreien das Hochamt in der Pfarrkirche in Zeil. Ein gemeinsames Osterfrühstück schließt sich im Zeiler Rudolf-Winkler-Haus an. Wer eine Fahrgelegenheit von Sand nach Zeil benötigt, soll sich unter der Telefonnummer 09524/5287 oder 09524/9089005 melden. red