Zeil stellt den Maibaum auf

Die Maibaumaufstellung auf dem Marktplatz in Zeil findet am Dienstag, 30. April, statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Vor 15 Jahren wurde nach langer Pause die Maibaumaufstellung wieder gefeiert. Ein kleines Fest lebte damals auf dem Marktplatz neu auf.

Die Jugendzünder übernahmen

2016 hat das Zeiler Männerballett in der Zeiler Narrenzunft (Initiator) das Ruder an die jungen Erwachsenen der Zeiler Jugendzünder rund um den Stadtrat Bastian Rößner abgegeben. Durch die weiter bestehende tatkräftige Unterstützung des Männerballetts und der Stadt Zeil konnte auch 2018 ausgelassen in den Mai hineingefeiert werden. Der Gewinn wurde zur Finanzierung des Stadtstrands im Jubiläumsjahr 2018 und in eine Fahrt in die Therme Erding für Zeiler Jugendliche investiert.

Wieder für den guten Zweck

Auch heuer können sich alle Gäste auf eines der ersten Feste im Freien freuen. Den musikalischen Rahmen bei der Aufstellung des Maibaums bilden die Stadtkapelle Zeil und die "Eurumer Banditen". Auch in diesem Jahrc gilt, wie die Stadt versichert, dass der Gewinn gespendet oder in eine wohltätige Sache investiert wird. red