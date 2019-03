Zeil sammelt den Müll ein

Pünktlich zum Frühlingsanfang und bei strahlendem Sonnenschein haben die Zeiler ordentlich aufgeräumt: Auf Initiative der Stadt hieß es wieder "Weg mim Dregg" und das Ergebnis konnte sich (leider) sehen lassen. Die große Reinigungsaktion ist mittlerweile ein fester Bestandteil im Jahreskalender.

In den Stadtteilen Krum, Ziegelanger und Schmachtenberg sorgten die Feuerwehren für eine saubere Landschaft, für die Bereiche in und um Zeil leisteten neben einigen Privatpersonen die Vertreter der Ministranten, der Jugendzünder, Sportangler, Naturfreunde sowie der Jugendfeuerwehr Zeil ganze Arbeit, wie die Stadt mitteilte. Zusätzlich waren bereits am Tag zuvor die Kinder und Betreuer der zwei Kindergärten mit Eltern und Großeltern unterwegs und leisteten ihren Beitrag zum Frühjahrsputz.

Die Problemstellen

Bürgermeister Thomas Stadelmann zeigte sich erfreut über die große Bereitschaft, den Müll aufzusammeln, und bedankte sich. Die Problemstellen sind entlang von Bahngleisen, Straßen und Feldwegen. Außer den erwarteten Dosen, Flaschen und Hausmüll wurden auch wieder Autoreifen und Bauschutt eingesammelt. Insgesamt kamen 710 Kilogramm Abfall zusammen.

Nach rund zwei Stunden "Drecksarbeit" trafen die Helfer im städtischen Bauhof ein. Dort wurde der Müll zur Entsorgung weitertransportiert. red