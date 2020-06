Zeichnungen, Lagepläne und Erläuterungen liegen ab Montag aus

Das Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Nürnberg, hat das Anhörungsverfahren zur zweite Planänderung zum viergleisigen Bahnausbau für den Planfeststellungsabschnitt Altendorf-Hirschaid-Strullendorf beantragt. Das teilt die Stadt Bamberg mit. Demnach sind die Städte Bamberg und Scheßlitz, die Märkte Buttenheim, Eggolsheim und Hirschaid sowie die Gemeinden Altendorf und Strullendorf betroffen.

Das Vorhaben ist gemäß dem Allgemeinen Eisenbahngesetz in Verbindung mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz planfeststellungspflichtig. Zudem ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich.

Bis 14. Juli

Die Planunterlagen mit Zeichnungen, Lageplänen, Erläuterungen liegen in der Zeit vom 15. Juni bis einschließlich 14. Juli im Baureferat der Stadt Bamberg (Zimmernummer 6, Untere Sandstraße 34, 96049 Bamberg) während der allgemeinen Dienststunden (Montag bis Donnerstag, 9-17 Uhr und Freitag 9-14 Uhr) zur Einsicht aus. Es wird jedoch um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0951/87-1613 bzw. per E-Mail an bahnausbau@stadt.bamberg.de gebeten. Zusätzlich werden die Planunterlagen auf der Internetseite der Regierung von Oberfranken unter der Adresse www.reg-ofr.de/abspfa-21-2 veröffentlicht.

Die Planunterlagen enthalten laut Pressemitteilung unter anderem den Erläuterungsbericht, Übersichtslagepläne, Querschnitte zu Straßen und Wegen, Ansichten sowie Profile der Ingenieurbauwerke.

Teile der Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens sind eine Umweltverträglichkeitsstudie, ein Landschaftspflegerischer Begleitplan, Schall- und erschütterungstechnische Untersuchungen, Unterlagen zur Baustellenerschließung und Transportwege sowie etwa die Ansicht zu Lärmschutzwänden. Für das Vorhaben einschließlich der landespflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den vorgenannten Gemeinden beansprucht, die nicht im DB-Eigentum stehen. Insoweit kann den Unterlagen anhand von Grunderwerbsplänen entnommen werden, welche Flächen dauernd oder vorübergehend in Anspruch genommen werden sollen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann vom 15. Juni bis einschließlich 28. Juli bei der Stadt Bamberg oder bei der Regierung von Oberfranken (Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth, Zimmer K 249) Einwendungen gegen den Plan schriftlich erheben.

Elektronische Signatur

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Einwendungen können auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur erhoben werden. Elektronisch übermittelte Einwendungen mit einfacher E-Mail sind unwirksam. Dies gilt auch für vor Auslegung sowie nach Ablauf der Frist eingehende Einwendungen.

Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Von Beginn der Auslegung der Planunterlagen an gelten die Beschränkungen des AEG wie Veränderungssperre und Vorkaufsrecht.

Sonder-Rathaus Journal

Die gesamte Bekanntmachung zum Anhörungsverfahren ist in einem Sonder-Rathaus Journal, das dem Fränkischen Tag am kommenden Donnerstag, 11. Juni, beiliegt, ebenso zu entnehmen wie auf der Internetseite stadt.bamberg.de/bahnausbau einzusehen. red