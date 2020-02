Annette Urban bietet in Zusammenarbeit mit der VHS Kronach den Kurs "Zeichnen wie Leonardo da Vinci" an. Rötel eignet sich, wie es in einer Mitteilung heißt, besonders für feine Strichzeichnungen, Porträt, Aktzeichnungen und figürliche Darstellungen. Denn mit der Rötelkreide könne der Nuancenreichtum der Hauttöne besonders gut wiedergegeben werden. Die Teilnehmer sollten bereits erste Zeichenerfahrungen mit Bleistift oder Kohle gemacht haben, heißt es weiter. Der Kurs findet am Samstag, 15. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Multifunktionsraum der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch), Dorfstraße 1, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach und der Rufnummer 09261/60600 oder via Internet unter www.vhs-kronach.de. red