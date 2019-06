Die Volkshochschule bietet den Kurs "Zeichnen wie Leonardo da Vinci" an. Rötelkreide eignet sich besonders für feine Strichzeichnungen, Porträts, Aktzeichnungen und figürliche Darstellungen. Der Kurs findet am Freitag, 5. Juli, von 18 bis 22 Uhr, im Gruppenraum des Jugendheims Pfarrei Herz Jesu statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red