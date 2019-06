Zeichnen lernen "on the road"

Bei der diesjährigen Ausstellung der Sommerakademie fielen die großformatigen Stadtansichten von Fürth und Coburg ins Auge, gemalt in Temperafarben von der Fürther Künstlerin Birgit Maria Götz. Als Dozentin ist sie seit mehreren Jahren an der Georg-Simon-Hochschule und am Bildungszentrum Nürnberg tätig. "Bei der Sommerakademie sorgt sie in diesem Jahr auch in Coburg für frischen Wind", heißt es in einer Pressemitteilung.

Götz hat an der Akademie der Bildenden Künste unter anderem bei Professor Johannes Grützke studiert, die Motive für ihre Malerei findet sie in versteckten Winkeln von Fürth. Am liebsten malt sie Plein air, das heißt unter freiem Himmel direkt vor Ort.

Bei ihrem Workshop auf der Ernstfarm am kommenden Wochenende, Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, wird sie Anfängern und Fortgeschrittenen die Grundlagen des Zeichnens vermitteln und zum Ausprobieren verschiedener Techniken anregen.

Bei schönem Wetter wird "on the road" gearbeitet: Landschaft und Architektur dienen als Motiv, um den Blick für Räumlichkeit, Lichtsituation und Perspektive zu schulen. Dass Zeichnen die Wahrnehmung verschärft, will sie zeigen, und dass ein anderer Blick den Teilnehmern einige Entdeckungen in ihrem Alltag bescheren wird.

Weitere Informationen gibt es online auf www.sommerakademie-coburg.de oder telefonisch unter 09561/8825-0. red