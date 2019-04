Zeichenworkshop für Manga-Fans

Das Bibliotheks- und Informationszentrum (BIZ) in Haßfurt bietet am Freitag, 5. April, ab 15 Uhr in der Zweigstelle am Schulzentrum, Dürerweg 24, einen Zeichenworkshop für Manga- und Anime-Fans an. Den Workshop leitet der Illustrator und Zeichenkünstler Dominik Rupp. Er will die Kreativität der Jugendlichen fördern und gibt Hilfestellungen bei den verschiedenen Maltechniken. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Das BIZ bittet um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09521/9444740 oder unter duererweg@biz-hassfurt.de. red