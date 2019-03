Zeichen setzen für Menschenwürde und Vielfalt

Noch bis zum 24. März finden in Bamberg die 7. Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Dazu aufgerufen haben der Migranten- und Integrationsbeirat der Stadt und seine Partnerorganisationen. Dazu zählen die städtische Jugendarbeit Ja:ba, der Stadtjugendring, der Jugendmigrationsdienst des SKF, die Medienzentrale der Erzdiözese Bamberg, das Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie das bayerische Bündnis für Toleranz. Sie alle laden am Freitag, 15. März, zur zentralen Veranstaltung, einem Projekttag für Schüler der Jahrgangstufen 5 bis 10, ein.

Im Bamberger CineStar können Schüler und ihre Lehrkräfte an elf Workshops zu verschiedenen Aspekten von Diskriminierung und Rassismus teilnehmen, sich informieren und mit der Thematik auseinandersetzen. Die Workshops von 8 bis 10 Uhr sind bereits ausgebucht.

Im öffentlichen Teil ab 10 Uhr werden die Ergebnisse der Workshops vorgestellt. Zweiter Bürgermeister Christian Lange und der Vorsitzende des Migranten- und Integrationsbeirats, Mohamed Addala, werden dabei die Preise an die Gewinner des diesjährigen Film- und Plakatwettbewerbs überreichen.

Am 16. März, dem internationalen Aktionstag gegen Rassismus, lädt ein großes Bündnis unter der Schirmherrschaft von OB Andreas Starke dazu ein, der Opfer des Rassismus in der Nazizeit zu gedenken und daran zu erinnern, wohin Rassismus führen kann. Das Motto lautet "Erinnerung entstauben, Rassismus bekämpfen, Menschlichkeit bewahren". Treffpunkt ist 11 Uhr am Gabelmann.

Nach kurzen Redebeiträgen schwärmen Bamberger mit und ohne Migrationshintergrund aus, um die Stolpersteine aus Messing, die an die Opfer der Nazis erinnern, aufzupolieren. Mit der Aktion soll auch ein Zeichen gegen das Erstarken der Rechtspopulisten und gegen den wachsenden Rassismus gesetzt werden.

Programm im Internet

Das Programm der Wochen gegen Rassismus kann online unter www.mib.stadt.bamberg.de angesehen werden.

"Wir bedanken uns für das Engagement der zahlreichen Organisationen und Schulen und laden alle Bamberger ein, die vielfältigen Veranstaltungen zu nutzen, um sich mit den Vorurteilen und rassistischen Denkmustern und Verhaltensweisen auseinanderzusetzen. Rassismus ist ein Gift, das unsere Demokratie vergiftet. Wir müssen aufstehen und zeigen, dass wir gemeinsam für Menschenwürde und Vielfalt stehen", so Mitra Sharifi vom Organisatoren-Team. red