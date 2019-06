Zeichen für Nationalpark

Die Wälder sind Lebensraum unzähliger Arten, sie sind Erholungsraum und die stärksten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise. Seit Jahren machen sich die Befürworter eines Nationalpark Steigerwaldes für dessen Inschutznahme stark, passiert ist jedoch kaum etwas. Mit dem erfolgreichen Volksbegehren Artenvielfalt wurden nun auch dem Steigerwald nutzungsfreie Gebiete in Aussicht gestellt. Doch noch ist nichts erreicht, noch ist keine Buche geschützt.

Die Bundestagsabgeordnete Lisa Badum (Die Grünen) und der Verein Nationalpark Steigerwald wollen mit dem ersten Waldspaziergang für den Steigerwald deshalb ein friedliches Zeichen: für den Schutz der Buchen und für einen Nationalpark Nordsteigerwald. Lisa Badum in der Pressemitteilung: "Es wird Zeit, dass die Staatsregierung nun ihren Verpflichtungen im Waldschutz und nun auch ihren Aussagen im Volksbegehren nachkommt. Die wertvollen Buchen im Nordsteigerwald haben den Schutz mehr als verdient."

Der Waldspaziergang findet am Sonntag, 30. Juni, um 13 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Handthalgrund in Ebrach, Einfahrt in den Handthaler Grund gegenüber des Schwimmbadweges in Ebrach. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind eingeladen, gemeinsam mit Lisa Badum und dem Verein Nationalpark Steigerwald das "Waldbaden" auszuprobieren. red