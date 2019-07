Zeichen für Europa setzen

"Demokratie ist oft anstrengend, langwierig und Abstimmungsprozesse bei immerhin 28 beteiligten Staaten mit teils unterschiedlichen Interessen dürfen auch Zeit kosten, um dann ein gutes Ergebnis zu erreichen", meint Emmerich Huber, der Organisator des "Pulse of Europe" in Forchheim. Die Personaldebatten um die Spitzenämter, insbesondere um den Kommissionsvorsitz, die teilweise als Postengeschachere wahrgenommen werden, sieht er wie viele andere inzwischen aber sehr kritisch und schädlich für Europa und die Europäischen Institutionen. Mit der 30. Pro-Europa-Kundgebung am Sonntag, 7. Juli, geht der "Pulse of Europe" in Forchheim in eine Sommerpause.

Für dieser vorerst letzte Europaveranstaltung ruft Huber aber noch mal alle Forchheimer auf, wieder ein Zeichen für Europa zu setzen. Das Versammeln im Zeichen Europas an sich ist das Programm. Wer hat, möge Europafahnen mitbringen und Flaggen aller Länder der EU.

Die Kundgebung startet um 14 Uhr auf dem Marktplatz und beginnt mit der Europa-Hymne. red