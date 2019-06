Der Liedermacher Sandy Wolfrum stellt seine neue CD "Zehnundfünfzig" am Samstag, 6. Juli, um 20.30 Uhr auf der Romantikbühne in Bad Berneck vor. Karten können bei der Touristinfo Bad Berneck per E-Mail an touristinfo@badberneck.de oder fraenk.buehne@gmail.com reserviert werden. red