Zehntscheune ein Denkmal

Zur der Bauausschusssitzung am Dienstag, 3. Juli, um 14 Uhr liegen folgende Bauanträge vor: Errichtung einer landwirtschaftlich genutzten Rundbogenhalle in Uetzing; Anbau eines Heizraumes an die bestehende Scheune in Romansthal 5; Errichtung eines Kälber- und Jungviehstalles sowie einer Güllegrube in Grundfeld; Umbau eines Veranstaltungssaales in eine Wohnung mit Terrassenüberdachung im Kapellenweg 2 in Wolfsdorf; Umbau der bestehenden Mehrzweckhallein der Oberlangheimer Straße 4 in Uetzing; Tektur zum Bauantrag über die Nutzungsänderung und Umbau des bestehenden Fahrsilos in Nedensdorf 18. Außerdem werden folgende Bauvoranfragen behandelt: Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern im Stadtweg 19 und 21 in Unterzettlitz; Bebauung des Grundstückes am Pilgerweg 4 in Wolfsdorf; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Carport, nähe Dientzenhoferstraße in Grundfeld; Bebaubarkeit eines Grundstückes in Frauendorf. Weitere Punkte in der Tagesordnung sind: Beseitigungsanzeige zum Abbruch des bestehenden Wohnhauses in der Bamberger Straße 32 in Bad Staffelstein ; Nachtrag in die Denkmalliste: ehemalige Zehntscheune im Uselhof 14 in Bad Staffelstein.