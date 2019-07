Zehntel-Sekundenkrimi bei Main-Kinzig-Rallye:

Die Rallye-Routiniers Ralf Hillmann und Hans-Peter Wollner (beide Ebensfeld) gingen bei der Main-Kinzig-Rallye des MSC Wächtersbach im südlichen Hessen bei Bad Orb an den Start und fuhren auf den drei jeweils zweimal zu befahrenden Wertungsprüfungen (WP) mit ihrem Mitsubishi Lancer Evo 6 einen Podestplatz heraus.

Allerdings sah der Auftakt in der WP 1 noch nicht so rosig aus, "denn wir liefen in dichtem Staub auf einen vor uns gestarteten Mitbewerber auf, und verloren dabei etliche Sekunden", rechnete Beifahrer Wollner vor.

Auf den nachfolgenden Prüfungen, die fast ausschließlich auf Asphalt ausgefahren wurden, stellte sich dieses Problem nicht mehr und die beiden für den AMC Coburg im ADAC startenden Rallyefahrer platzierten sich immer wieder unter den besten fünf der insgesamt 120 Teilnehmer.

Beim zweiten Durchgang über die drei WP kam es zu einem Zehntel-Sekunden-Krimi um das Siegertreppchen des Gesamtklassements. Die beiden Ebensfelder fuhren ihren technisch problemlos laufenden Mitsubishi Lancer Evo 6 mit knappen fünf Zehntel-Sekunden Vorsprung tatsächlich auf den dritten Platz des Siegerpodestes. "Die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Prüfungen haben uns gut gelegen und daher sind wir mit Platz 3 hochzufrieden", bilanzierten die beiden bei der Siegerehrung. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.amc-coburg.de. gpp