Zehnjähriges Bestehen von "Viva Musica"

Vor gut zehn Jahren fanden Sänger aus Neunkirchen und Umgebung zusammen, um in einem gemischten Chor "Viva Musica" ihrem Hobby gemeinsam nachzugehen. Viele Mitglieder sind immer noch dabei, genau wie Udo Reinhart, der den Chor von Anfang an leitet. Anlässlich des Jubiläums findet am Samstag, 12. Oktober, 19.30 Uhr, ein Jubiläumskonzert im Pfarrgemeindehaus Adolf Kolping mit dem Titel "Best of Viva Musica" statt. Zur Aufführung kommen neben einigen Stücken aus dem breitgefächerten Repertoire das neu einstudierte Musical "Beauty and the Beast". Zu Gast sind der Männergesangverein Sängerkranz Cäcilia, die "Men's Voices" aus Eckental sowie der junge Pianist Aryan Singer aus Dormitz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. red