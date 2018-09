Zehnjähriger Radler fährt gegen Auto

Verletzungen am rechten Sprunggelenk zog sich am Mittwoch um 15.40 Uhr ein zehnjähriger Coburger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Leopoldstraße zu. Der junge Radfahrer übersah den Mazda einer 37-jährigen Thüringerin, als er aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr fuhr. Er schrammte dabei mit seinem Vorderrad das Heck des vorbeifahrenden Mazda. Durch den Zusammenstoß stürzte er zu Boden und zog sich die glücklicherweise nur leichtere Verletzung zu. Am Mazda entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Der Sachschaden an dem Drahtesel dürfte bei 50 Euro liegen.