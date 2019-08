Zehnjähriger Geisterfahrer

Das war ein

Schreck für eine 26-jährige Autofahrerin aus dem Altlandkreis am Montagabend: In einer Rechtskurve der Heinrich-von-Bibra-Straße kam der Autofahrerin ein Radfahrer entgegen. Trotz Vollbremsung ließ sich der Zusammenstoß mit dem Zehnjährigen auf seinem Fahrrad nicht mehr vermeiden. Der Junge stürzte, wurde aber nicht verletzt. Die Frau kümmerte sich um ihn und brachte ihn nach Hause. An Sachschäden sind eine verbogene Felge am Jugendrad mit rund 100 Euro und diverse Dellen und Kratzer am Pkw mit rund 3000 Euro zu verzeichnen. pol