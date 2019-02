Zehnjähriger fährt trotz Schule in den Urlaub

Zusammen mit dem Landratsamt sollte am Dienstagmorgen ein zehnjähriger Schüler aus Bad Staffelstein, der unentschuldigt von der Schule ferngeblieben war, in den Unterricht gebracht werden. Weder Eltern noch Schüler waren zu Hause. Nachfragen ergaben, dass die Eltern mit dem Schüler bereits seit Montag in den Urlaub gefahren sind. Ein Bußgeldverfahren gegen die Eltern wurde eingeleitet.