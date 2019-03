Zehnjährige übersieht Motorradfahrer

Am Samstag gegen 15.30 Uhr hat eine zehnjährige Fußgängerin in Eggolsheim beim Überqueren der Fahrbahn einen herannahenden Motorradfahrer übersehen. Um einen Zusammenstoß mit dem Mädchen zu vermeiden, leitete dieser eine Vollbremsung ein und stürzte hierbei. Der 47-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Das Mädchen blieb unverletzt. Am Motorrad entstand laut Polizei Forchheim ein Schaden von circa 1500 Euro.