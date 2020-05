Zehn Soldaten unterstützen Pflegekräfte im Medical-Park

Ab sofort unterstützen zehn aktive Soldaten als sogenannte "Helfende Hände" den Landkreis Coburg im Kampf gegen das Coronavirus. Fünf von ihnen sind Soldaten des Artilleriebataillons in Weiden (Oberpfalz), fünf kommen aus dem Sanitätskommando in Rennerod (Rheinland-Pfalz).Sie unterstützen in den kommenden vier Wochen im Medical-Park in Bad Rodach.

Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt wurden, können bei Verbesserung ihres Gesundheitszustandes auch in der Rehaklinik versorgt werden. Dabei helfen die in Bad Rodach angekommenen Soldaten.

Bernd Edelmann, Oberstleutnant der Reserve und Leiter des Kreisverbindungskommandos Coburg-Land, und Manfred Lorenz von der Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landratsamtes sowie das Team des Medical-Parks führten die Soldaten in ihre Aufgaben ein und übergaben ihnen die entsprechende Arbeitskleidung. Während Soldaten des Sanitätskommandos aus Rennerod den Pflegedienst unterstützen, helfen die Weidener eher organisatorisch.

Landrat Sebastian Straubel hieß die Helfer willkommen und bedankte sich für ihren Einsatz im Kampf gegen das Coronavirus: "Wir können dabei jede helfende Hand gebrauchen." red