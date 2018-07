Zehn Minuten reichten für eine Delle am Audi

pol



Ein 29-jähriger Mann kam zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung an seinem Auto. Am Dienstag parkte er seinen Audi zwischen 16.40 und 16.50 Uhr in der Bamberger Straße auf dem Parkplatz der Sparkasse. Nachdem er aus der Bank zurückkam, stellte er eine große Delle an seinem Auto fest. Der Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter Telefon 09571/9520-0 entgegen.