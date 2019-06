Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Montagmittag in Forchheim ereignet, nachdem ein 82-Jähriger sein Auto bei einem Supermarkt am Seltsamplatz abgestellt hatte. Nach nur zehnminütiger Abwesenheit musste er am Skoda Fabia vorne links einen Schaden von circa 1000 Euro feststellen. Wer hat Beobachtungen in diesem Bereich machen können? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/70900.