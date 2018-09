Ebermannstadt vor 18 Stunden

Zehn Minuten reichen für Fahrraddiebstahl

Während eines Einkaufs stellte eine 76-jährige Frau aus Ebermannstadt am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr ihr Fahrrad vor einem Supermarkt am Kirchenplatz in Ebermannstadt ab. Als sie etwa zehn Minu...