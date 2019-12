Zehn Minuten an der Krippe

Sich vom Weihnachtsgeschehen berühren lassen! Miteinander singen! Dazu lädt die Schönstattbewegung am Freitag 27. Dezember, am 3. Januar und am 4. Januar, jeweils um 15 Uhr ins Schön-stattzentrum am Marienberg ein. Das Besondere dieser beliebten Krippenfeier: die Kinder dürfen in die Rolle als Engel, Hirten, Könige oder Sterne schlüpfen. Anschließend sind alle eingeladen, bei Weihnachtstee und Plätzchen den

Nachmittag ausklingen zu lassen. red