Zehn Kilometer in zehn Wochen - das ist das Ziel von "Lauf!10", einer Aktion der Abendschau und des Bayerischen Rundfunks in Kooperation mit dem TVE Gehülz. Unter erfahrener und professioneller Anleitung können Menschen jeden Alters durch Bewegung ihre Kondition und Fitness verbessern. Jeder wird bei seinem individuellen Leistungsvermögen abgeholt und kann durch das zehnwöchige Training am Ende die Zehn-Kilometer-Distanz bewältigen. Trainingsbeginn ist am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr vor der Sporthalle Gehülz. Der Abschlusslauf findet in Gehülz statt. Anmeldung und Infos bei Hubertus Reich, Telefon 09261/530050, E-Mail hubertus.reich@t-online.de, bei Timo Weber, Ruf 0170/8050309, sowie im Internet unter www.tve-gehuelz.de. red