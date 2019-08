Zehn Jahre Kunstverein

Der Kunstverein Kulmbach lädt am kommenden Samstag zu einer Vernissage um 11 Uhr in der Oberen Stadtgalerie 10 ein. Zu sehen gibt es "Plakate und Einladungskarten aus 10 Jahren Kunstverein Kulmbach".

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens zeigt der Kunstverein Kulmbach vom 14. September bis 3. November in seiner Galerie in der Oberen Stadt in Kulmbach ausgewählte Plakate und Einladungskarten zu Ausstellungen und Aktionen des Vereins. Die Schau spiegelt die facettenreiche Arbeit des Vereins aus einer Dekade wider und zeigt die fruchtbare Vernetzung mit der nationalen und internationalen Kunstszene. Denn: Kunst bewegt & vereint!

Öffnungszeiten

Eröffnet wird die Ausstellung bereits am kommenden Samstag. Ab 14. September kann die Ausstellung dann zu den regulären Öffnungszeiten der Galerie samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr besucht werden. red