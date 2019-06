Zehn Jahre FSV Freienfels-Krögelstein

Am Wochenende vom 14. bis 16. Juni feiert der FSV Freienfels-Krögelstein sein zehnjähriges Bestehen auf dem Sportgelände in Krögelstein. Den Anfang macht die Band "Caveland" und lässt das Festzelt rocken. Einlass ist um 19 Uhr. Weiter geht es am Samstag ab 13 Uhr mit einem Gauditurnier. Danach gibt es Kaffee und Kuchen. Ab 17 Uhr ist Siegerehrung und anschließend Unterhaltung mit "Nasowas" bei freiem Eintritt. Der Sonntag beginnt ab 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ab 10 Uhr folgt der Festkommers und ab 12 Uhr ist Mittagessen. Am Nachmittag werden Kaffee und Kuchen gereicht. Ab 18 Uhr strapaziert "Das Eich" die Lachmuskeln der Besucher. Tickets gibt es an der Abendkasse oder unter www.okticket.de. red