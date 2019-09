Zehn Jahre Dämmerschoppen

Es begann am 23. Juni 2009. Auf Initiative von Pater Charles wurde in Zapfendorf der erste Dämmerschoppen nach dem Dienstagabendgottesdienst abgehalten. Im vierteljährlichen Turnus findet dieser jeweils an einem Dienstag nur für Männer statt. Diese Zusammenkunft ist auf fruchtbaren Boden gefallen und wird von den Männern der beiden Pfarreien Zapfendorf und Kirchschletten sehr gut angenommen. Die Tradition wurde auch von Pfarrer Kurian weiter gepflegt. Nun nach zehn Jahren wird am heutigen Dienstag zum 45. Dämmerschoppen eingeladen. Man trifft sich nach dem Gottesdienst, der um 18.30 Uhr beginnt, um 19.15 Uhr im Pfarrheim. Ludwig Hennemann aus Oberleiterbach wird die Sänger bei ihren Volks- und Heimatliedern musikalisch begleiten. red