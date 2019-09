Zehn Frauen und ein Mann wollen Schüler unterrichten

"Wer ein Jahr wirken will, der säe Korn. Wer zehn Jahre wirken will, der pflanze einen Baum. Wer aber 100 Jahre wirken will, der erziehe Menschen." Dieses chinesische Sprichwort gab die Fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamts Lichtenfels, Stefanie Mayr-Leidnecker, - neben einer kleinen Zuckertüte - den elf Lehramtsanwärtern mit auf ihren beruflichen Weg.

Landrat Christian Meißner vereidigte die Junglehrer (zehn Frauen und ein Mann) im Landratsamt. Er betonte, als Vater wisse er nur zu gut, welche große Verantwortung für die Kinder durch ihren "schönen Beruf" auf den Schultern der jungen Leute liege.

Die Schulamtsdirektorin unterstrich, dass alle einen Beruf ausgewählt hätten, der einer der gestalterischsten und wertvollsten ist, den man sich vorstellen könne: "Sie erziehen Kinder und Jugendliche, Sie lehren diese das, was sie in ihrem Leben brauchen werden, und formen damit das Kapital unserer Zukunft. Lieben Sie Ihren Beruf, sonst war es vielleicht nicht die richtige Wahl!"

Anschließend nahm Landrat Meißner die Vereidigung vor und nahm die sieben Lehramtsanwärterinnen für Grundschulen, zwei Lehramtsanwärterinnen und einen Lehramtsanwärter für Mittelschulen und eine Fachlehreranwärterin für den Bereich Soziales in das Beamtenverhältnis auf Widerruf auf.

Sie sind an Grund- und Mittelschulen des Landkreises im Einsatz und unterrichten dort an drei Tagen pro Woche eigenverantwortlich in ihren Fächern. Zwei Tage pro Woche besuchen sie ein Seminar, in dem sie die theoretischen Inhalte der zweiten Phase der Lehrerbildung vermittelt bekommen.

Die Seminarleiter Katja Köhler, Renate Kienzle und Jürgen Fuchs hießen die Anwärter ebenfalls herzlich willkommen und wünschten ihnen zwei erfolgreiche und gewinnbringende Jahre an den Schulen und im Seminar. Für den örtlichen Personalrat übermittelte Bernhard Jeßberger die besten Willkommensgrüße. Er erläuterte die Bedeutung des Gremiums und bot den Kollegen Unterstützung bei Problemen in den Schulen an. Ausgestattet mit einer kleinen Schultüte begaben sich die frisch vereidigten Lehramtsanwärter anschließend zu den Schuljahresanfangskonferenzen ihrer Schulen. red