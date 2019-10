Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Tastschreiben (gemeint ist das Zehn-Fingersystem) in sieben Stunden" für alle Schüler ab zwölf Jahren an. Der Kurs beginnt am Dienstag, 5. November, umfasst insgesamt vier Nachmittage und findet jeweils von 16 bis 17.45 Uhr im EDV-Raum des Bildungszentrums Wallenfels statt. Die Anmeldung für diesen Kurs erfolgt über die VHS, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red