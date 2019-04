Zechpreller sorgt für mächtig Randale

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend in einer Kneipe. Hierbei bezahlte ein 39-Jähriger seine Rechnung von 17,50 Euro nicht, da er gar kein Geld dabei hatte und dies auch zuvor gewusste hatte. Als ein Gast den Mann darauf ansprach, wurde Pfefferspray gesprüht und die Fäuste flogen. Dabei rissen ein Hemd und eine Goldkette, so dass ein Sachschaden von ungefähr 600 Euro entstand.