Zechgemeinschaft beim Adventskonzert

Viele Besucher des Adventskonzertes des Gesang- und Musikvereins Mistelfeld kommen insbesondere wegen der Sängergruppe der Zechgemeinschaft Neukenroth. Diese versteht es, mit ihren dreistimmigen Liedbeiträgen die bevorstehende Geburt des Jesuskindes gesanglich gekonnt in Szene zu setzen. Die sympathischen Frankenwäldler kommen gerne zu ihren Trachtenkollegen nach Mistelfeld, da beide Vereine eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet. Insgesamt sieben Musik- und Gesangsgruppen werden am morgigen ersten Adventssamstag in der St.-Andreas-Kirche für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Foto: Martin Dirauf