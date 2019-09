Zechbetrug klärt sich durch Verkehrskontrolle

Am späten Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt einen Mofarollerfahrer in Gestungshausen. Bei dem 50-Jährigen konnten sie deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Der Mann und seine Begleiterin hatten zuvor in einer Gastwirtschaft in Gestungshausen gezecht, die Wirtschaft jedoch verlassen, ohne ihre Zechschuld in Höhe von 19 Euro beglichen zu haben. Dieser Zusammenhang stellte sich erst nach der Sachverhaltsaufnahme in der Gaststätte heraus. Den Rollerfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und - zusammen mit seiner Begleiterin - eine Anzeige wegen Zechbetrugs, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol