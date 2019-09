Zaun wurde wohl von Kfz angefahren

Die Bewohnerin eines Anwesens Am Feuerberg im Stadtteil Wüstenahorn teilte der Coburger Polizei mit, dass ihr Gartenzaun am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 und 14.15 Uhr beschädigt worden sei. Aufgrund des Schadensbildes liegt der Schluss nahe, dass der entstandene Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro von einem Kraftfahrzeug verursacht wurde. Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol