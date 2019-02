Zaun wird demoliert

Am Dienstag meldete die Gemeinde Knetzgau, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von Montag, 28. Januar, bis Donnerstag, 31. Januar, gegen den Zaun des Schulzentrums in der Bernhauserstraße in Knetzgau geprallt war. Zwei Felder des Zauns wurden demoliert. Der Gemeinde entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise, Ruf 09521/9270.