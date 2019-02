Zaun von Kindergarten beschädigt

Bereits am Donnerstag wurde festgestellt, dass ein Abschnitt des Zaunes, der um den Kindergarten St. Elisabeth in Garitz führt, beschädigt worden ist. Unbekannte haben den Zaun, der sich in Verlängerung der Lärmschutzwand am Westring befindet, auf einer Länge von etwa fünf Metern eingedrückt, heißt es im Polizeibericht. Der Tatzeitraum liegt in den Tagen vor dem 31. Januar. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. pol