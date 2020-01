Zaun umgefahren und abgehauen

Eine Unfallflucht ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in der Industriestraße in Schildeck. Wie die Polizei meldete, fuhr dort vermutlich ein Lkw beim Rangieren den Zaun eines Firmengeländes um. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter fest, dass ein Zaunsegment auf mehrere Meter samt Pfosten umgedrückt wurde. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Brückenau, Tel: 09741/ 6060. pol