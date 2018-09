Sandberg vor 12 Stunden

Zaun beschädigt und Dachrinne weg

Bereits am Dienstag, gegen 18 Uhr, ereignete sich in Sandberg, in der Kreuzbergstraße, eine Unfallflucht. Dabei wurde ein Zaunpfahl beschädigt und eine Dachrinne herausgebrochen, so dass einige Ziegel...