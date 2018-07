Zaun beschädigt, Rehbock büxt aus

pol



In der Zeit vom 21. bis 27. Juni wurde in Frauenroth im Schmalzmühlweg ein Weidezaun beschädigt. Der Zaun an einem Damwildgehege wurde an einem Stützpfosten aufgetrennt. Der Schaden fiel der 35-jährigen Geschädigten erst auf, nachdem ein junger Rehbock das Loch im Zaun nutzte und sich dem Damwild "anschloss". Der Jagdpächter wurde informiert. Der Schaden am Weidezaun beläuft sich auf rund 100 Euro.