Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Sonntag den Elektroweidezaun einer Grünfläche hinter einem Anwesen am Ortseingang, in dem Schafe gehalten werden. Aufgrund der Beschädigung verhedderte sich ein Jungschaf im Elektrozaun und verendete deshalb. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Besucher des Weinfestes, das gleichzeitig stattfand, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.