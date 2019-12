Zaun beschädigt: 100 Euro Schaden

Von einem Unbekannten wurde in der Nacht zum 30. November in der Lichtenfelser Straße der Zaun eines Einfamilienhauses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.