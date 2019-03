Zaun angefahren und geflüchtet

Am Samstagabend gegen 17 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Maschendrahtzaun in der Weißenbacher Straße in Weilersbach beschädigt. Ein Zeuge hatte gesehen, dass es sich um einen blauen Opel Corsa aus dem Zulassungsbereich Pegnitz (PEG) gehandelt hat. Zudem befand sich an dem flüchtigen Fahrzeug ein Anhänger mit einem Motorrad. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand, flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.