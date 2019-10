Zaun angefahren und dann weggefahren

Beim Rückwärtsfahren stieß am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr ein unbekannter Fahrer im Rosenweg in Mitwitz bei den Tennisplätzen gegen einen Zaun. Zwar schaute sich der Fahrer den angerichteten Schaden noch an, fuhr dann aber einfach weiter in Richtung Neundorfer Straße. Laut einer Zeugenaussage dürfte es sich bei dem Fahrzeug um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden am Zaun beläuft sich auf ca. 500 Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol