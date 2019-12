In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, wurde in der Zielstraße ein Zaun angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol